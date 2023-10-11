Сенсационную «Золотую капитель» получил ТЦ на площади Маркса в Новосибирске

Национальный независимый архитектурный рейтинг «Золотая капитель» прошел в Новосибирске в 27-й раз. Архитекторы и архитектурные критики оценили 91 проект, большая часть которых уже реализована в городах России, а также в Минске, Варшаве и Гродно.