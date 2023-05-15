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Актер Глеб Матвейчук впервые высказался о разводе с актрисой Еленой Глазковой

Актер Глеб Матвейчук впервые высказался о разводе с актрисой Еленой Глазковой

Пара оформила развод без громких скандалов и продолжает общение ради детей. Фото: из открытых источников 41-летний российский актер и певец Глеб Матвейчук впервые появился на публике после того, как сообщил о разводе с актрисой Еленой Глазковой.

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