БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Су-25СМ3: штурмовик, которого может не быть

Су-25СМ3: штурмовик, которого может не быть

Вообще материал планировался совершенно не о том, о чем получается. В действительности, вместе с одним человеком от авиации мы обсуждали некоторые возможные варианты решения проблем Черноморского флота в свете последних событий.

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