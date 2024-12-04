Время «красных линий» прошло. Карандаш закончился. Срываем планы Запада

Как-то не клеится у Зеленского с планами. Вот когда аукнулся «95-й квартал» в офисе президента. Одно дело — писать план игры на пианино половыми органами, другое — писать план улучшения жизни народа в государстве.
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