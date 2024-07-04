Обновленный график выхода на пенсию: новые сроки по годам Ирина ОрлонскаяШесть лет назад в России приняли решение увеличить возрастную границу выхода на пенсию для всех, кто родился после середины 1950-х годов.
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