Sky: Путин пасхальным перемирием показал, что предлагает решения, а не проблемы

Президент России Владимир Путин заявлением о прекращении огня и пасхальном перемирии постарался продемонстрировать американскому коллеге Дональду Трампу, что предлагает решения, а не проблемы, в отличие от Владимира Зеленского.
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