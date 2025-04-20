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Sky: Путин пасхальным перемирием показал, что предлагает решения, а не проблемы

Sky: Путин пасхальным перемирием показал, что предлагает решения, а не проблемы

Президент России Владимир Путин заявлением о прекращении огня и пасхальном перемирии постарался продемонстрировать американскому коллеге Дональду Трампу, что предлагает решения, а не проблемы, в отличие от Владимира Зеленского.

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