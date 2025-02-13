Ну что украинцы, как вам новое предложение Зеленского? Вам нравится? Теперь он пока еще приглашает ваших детей в окопы и на фарш, но совсем пройдет немного времени и так же как сейчас отлавливают ваших украинских мужичков, начнут ловить ваших детей.
Билет в один конец...
Комментарии
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Борис Леонтьев
Насчёт лучше сесть в тюрьму - это вряд-ли так из тюрем пушечное мясо тоже гребут широкой лопатой. Ну, а набор в украинский «Гитлерюгенд» -вообще развод по сравнению с которым МММ это детские шалости. Все блага и плюшки «добровольцам» - это потом когда нибудь если живы остануться. А не останутся — значит не судьба. Но вообще -то закон примечательный, из него вытекает один важный вывод. Согласно ему даже Зеля и нацисты в Раде и киевской хунте признают, что солдаты ВСУ на ЛБС сейчас больше года не живут. От того и сроки такие по благам и выплатам: "в течении года", "через год", "по окончании...".
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5 час.
Юрий Золотарев
А зачем МЁРТВОМУ "ехать за границу" либо "учиться, где захочет"?? Даже если тебе "всего 18 лет" (было)?
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5 час.
Николай Арзамасцев
И для кого эта очевидная статья? Украинцы её всё равно никогда не прочитают... Они ВСЕ свято верят, что "Аллея Ангелов", это фейк и что РФ восемь лет бомбила Донбасс, что бы был повод вероломно напасть и захватить Украину, а когда ВСУ "героически" выбили нас из Киева, РФ от бессильной злобы устроила резню в Буче! И никто их в этом никогда не разубедит!
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3 час.
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