Билет в один конец...

Борис Леонтьев

Насчёт лучше сесть в тюрьму - это вряд-ли так из тюрем пушечное мясо тоже гребут широкой лопатой. Ну, а набор в украинский «Гитлерюгенд» -вообще развод по сравнению с которым МММ это детские шалости. Все блага и плюшки «добровольцам» - это потом когда нибудь если живы остануться. А не останутся — значит не судьба. Но вообще -то закон примечательный, из него вытекает один важный вывод. Согласно ему даже Зеля и нацисты в Раде и киевской хунте признают, что солдаты ВСУ на ЛБС сейчас больше года не живут. От того и сроки такие по благам и выплатам: "в течении года", "через год", "по окончании...".