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Билет в один конец...

Билет в один конец...

Ну что украинцы, как вам новое предложение Зеленского? Вам нравится? Теперь он пока еще приглашает ваших детей в окопы и на фарш, но совсем пройдет немного времени и так же как сейчас отлавливают  ваших украинских мужичков, начнут ловить ваших детей.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Насчёт лучше сесть в тюрьму - это вряд-ли так из тюрем пушечное мясо тоже гребут широкой лопатой. Ну, а набор в украинский «Гитлерюгенд» -вообще развод по сравнению с которым МММ это детские шалости. Все блага и плюшки «добровольцам» - это потом когда нибудь если живы остануться. А не останутся — значит не судьба. Но вообще -то закон примечательный, из него вытекает один важный вывод. Согласно ему даже Зеля и нацисты в Раде и киевской хунте признают, что солдаты ВСУ на ЛБС сейчас больше года не живут. От того и сроки такие по  благам и выплатам: &quot;в течении года&quot;, &quot;через год&quot;, &quot;по окончании...&quot;.
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5 час.
Юрий Золотарев
А зачем МЁРТВОМУ  &quot;ехать за границу&quot; либо &quot;учиться, где захочет&quot;?? Даже если тебе &quot;всего 18 лет&quot; (было)?
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5 час.
Николай Арзамасцев
И для кого эта очевидная статья? Украинцы её всё равно никогда не прочитают... Они ВСЕ свято верят, что &quot;Аллея Ангелов&quot;, это фейк и что РФ восемь лет бомбила Донбасс, что бы был повод вероломно напасть и  захватить Украину, а когда ВСУ &quot;героически&quot; выбили нас из Киева, РФ от бессильной злобы устроила резню в Буче! И никто их в этом никогда не разубедит!
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3 час.
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