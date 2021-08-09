Заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Симферопольского района

Заседание состоялось 6 августа в администрации Симферопольского района. В нем принимали участие: Представители отдела по чрезвычайным ситуациям, гражданской обороне, пожарной безопасности, взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию экстремизму и терроризму администрации Симферопольского района Руководитель Симферопольского ИУ Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым – Яворский Николай Григорьевич Начальник отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Крым, подполковник внутренней службы – КУЗНЕЦОВ Антон Николаевич И другие %D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20Crimea-news.