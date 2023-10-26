Эксперт сравнил Головкина и Алимханулы: «GGG был более интересным на ринге»

Журналист The Ring и ведущий подкаста The Neutral Corner Майкл Монтеро прокомментировал информацию о том, что команда чемпиона мира WBO и IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы переплатила представителям немца Винченцо Гуальтьери за их объединительный бой.