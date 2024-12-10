Олимпийский чемпион в метании диска Роже Стона хочет перейти в НФЛ

Действующий олимпийский чемпион в метании диска ямаец Роже Стона хочет попробовать свои силы в НФЛ. 25-летний спортсмен стал участником программы International Player Pathway (IPP), которая помогает талантливым игрокам получить место в лиге.
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