Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке в Новом Уренгое

ДТП с пострадавшим случилось 26 февраля около 08:30 на улице 26-го Съезда КПСС в Новом Уренгое. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль, сообщили в городском департаменте общественной безопасности и гражданской защиты.
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