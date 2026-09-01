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За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими

За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими

В 11-50 в Фурманове на улице Тимирязева 17-летний водитель мотоцикла выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где во избежание столкновения с автомобилем «Хендай Гетц», под управлением 29-летней девушки, резко затормозил и совершил опрокидывание, после чего совершил столкновение с припаркованным автомобилем «Лада».

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