За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими

В 11-50 в Фурманове на улице Тимирязева 17-летний водитель мотоцикла выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где во избежание столкновения с автомобилем «Хендай Гетц», под управлением 29-летней девушки, резко затормозил и совершил опрокидывание, после чего совершил столкновение с припаркованным автомобилем «Лада».