Таджикские гастарбайтеры с семьями требуют впустить их в Россию!

Evgenija Palette НЕ ВПУСКАТЬ! ВЫ, ВЛАСТЬ ПРЕДЕРЖАЩИЕ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО БОЛЕЕ 50 % ИГИЛОВЦЕВ - ЭТО ТАДЖИКИ (по официальным данным)... И ПЛЕВАТЬ НА ИХ "ПЛАЧУЩИХ ДЕТЕЙ... ПУСТЬ ВЕРНУТ НАМ МЕРТВЫХ, КОТОРЫХ ОНИ УЖЕ УСПЕЛИ УБИТЬ В РОССИИ...

Evgenija Palette Побеспокоятся, побеспокоятся, и лягут спать... Да смотрите, как бы они у вас МАРИУПОЛЬ НЕ ОТОБРАЛИ с "дружеской" подачи Хуснуллина... Они сейчас из центральной России туда перетекают... Благодатный климат. Море. СКОЛЬКО ТАМ НАШИХ РЕБЯТ ПОГИБЛО... чтобы сейчас новые дома ( а их селят именно в новых домах) заселяли ЭТИ ВОНЮЧИЕ ИШАКИ...