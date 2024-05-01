Граждан Таджикистана не пускают на территорию России, огромная многокилометровая очередь из машин образовалась на территории Казахстана с таджикскими номерами.
Таджикские гастарбайтеры с семьями требуют впустить их в Россию!
Комментарии
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Evgenija Palette
НЕ ВПУСКАТЬ! ВЫ, ВЛАСТЬ ПРЕДЕРЖАЩИЕ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО БОЛЕЕ 50 % ИГИЛОВЦЕВ - ЭТО ТАДЖИКИ (по официальным данным)... И ПЛЕВАТЬ НА ИХ "ПЛАЧУЩИХ ДЕТЕЙ... ПУСТЬ ВЕРНУТ НАМ МЕРТВЫХ, КОТОРЫХ ОНИ УЖЕ УСПЕЛИ УБИТЬ В РОССИИ...
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40 мин.
Evgenija Palette
Побеспокоятся, побеспокоятся, и лягут спать... Да смотрите, как бы они у вас МАРИУПОЛЬ НЕ ОТОБРАЛИ с "дружеской" подачи Хуснуллина... Они сейчас из центральной России туда перетекают... Благодатный климат. Море. СКОЛЬКО ТАМ НАШИХ РЕБЯТ ПОГИБЛО... чтобы сейчас новые дома ( а их селят именно в новых домах) заселяли ЭТИ ВОНЮЧИЕ ИШАКИ...
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35 мин.
Evgenija Palette
И без беременных ворон, и без вы-еб-ко-в... А вороны опростаются, и будут требовать гражданства России вместе со своим недоноском, родившимся здесь. ГЕРМАНИЯ, например, всех пузатых мамок ( с пристрастием) ЗАВОРАЧИВАЮТ ОБРАТНО ПРЯМО НА ГРАНИЦЕ. Или требуют очень больших денег за родовспоможение и Гражданство. Конечно, наши нищие, но наглые, девки поворачивают обратно.
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31 мин.
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