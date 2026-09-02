Пожизненный срок за сбыт наркотиков грозит четверым жителям Липецкой области

Следствие установило, что участники группы легализовали более 2,5 млн рублей, полученных от преступной деятельности.
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