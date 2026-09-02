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Новости Липецка

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Пожизненный срок за сбыт наркотиков грозит четверым жителям Липецкой области

Пожизненный срок за сбыт наркотиков грозит четверым жителям Липецкой области

Следствие установило, что участники группы легализовали более 2,5 млн рублей, полученных от преступной деятельности.

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