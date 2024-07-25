В Петербурге осудили священника, который пытался похитить человека

Его отправят в колонию Василеостровский суд Северной столицы приговорил к трем годам восьми месяцам колонии строгого режима иерея Василия Бойко за организацию и попытку похищения местного жителя, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
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