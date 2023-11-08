ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

8 подписчиков

Минфин посчитал бюджет: усилится ли инфляционное давление

Минфин посчитал бюджет: усилится ли инфляционное давление

Минфин России опубликовал данные об исполнении федерального бюджета в январе – октябре 2023 года, показавшие значительный рост ненефтегазовых доходов на фоне почти сопоставимого в процентном соотношении снижения поступлений от нефтегазового сектора.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх