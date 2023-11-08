Минфин посчитал бюджет: усилится ли инфляционное давление

Минфин России опубликовал данные об исполнении федерального бюджета в январе – октябре 2023 года, показавшие значительный рост ненефтегазовых доходов на фоне почти сопоставимого в процентном соотношении снижения поступлений от нефтегазового сектора.
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