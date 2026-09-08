Руководство ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области почтило память защитников и жителей блокадного Ленинграда

Сегодня, 8 сентября, в День памяти жертв блокады, руководство ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области во главе с начальником Главка генерал-лейтенантом полиции Романом Плугиным приняло участие в общегородской торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище.
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