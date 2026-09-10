Психиатр Исаев: для ряда людей частое обращение к ИИ может быть вредным

Регулярное обращение к искусственному интеллекту не вызывает депрессию или другое психическое расстройство, но для человека, склонного к тревожным, депрессивным состояниям или социальной изоляции, определённый характер такого общения может становиться неблагоприятным фактором.
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