Заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что украинцы призывного возраста должны вернуться в свою страну, раскрывает стремление министра «воевать до последнего украинца».
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