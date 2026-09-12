Кушнер о переговорах по Украине: «Ситуация на поле боя определяет позиции сторон»

В субботу, 12 сентября 2026 года, в Telegram-канале украинского агентства «Новини.Live» было опубликовано видеообращение зятя президента США Джареда Кушнера, посвящённое текущему статусу переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.
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