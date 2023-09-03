Новости, события, факты

146 737 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    К сожалению , хохлы первыми применят ЯО против России ... НАТО даст врагу компактные ядерные заряды ......В России обсуждаю...
  • Авас Анекак
    В России обсуждаю...
  • саша дмитренко
    под  сахарой  огромное  море  пресной  воды! и у  них  наверняка  есть,,,Казахстан вновь в...

Казахстан вновь в хамской манере потребовал от России то, что ему не принадлежит: "Это наше, и точка!"

Казахстан вновь в хамской манере потребовал от России то, что ему не принадлежит: "Это наше, и точка!"

1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием к своему народу на совместном заседании палат парламента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Горшков
Даже если опустить события начала прошлого года - &quot;мы его на помойке нашли&quot; - всё равно есть вопрос о, в основном, русском Северном Казахстане! Это же готовая Южноуральская Республика,полностью напоминающая ЛНР или ДНР ! Ещё в советское время мой одногруппник по университету из Северного Казахстана (украинец по национальности) говорил,что там живут много народов - русские,немцы,корейцы,татары - но вне зависимости от этноса все РУССКИМИ себя считают! Казахи - только приезжее начальство - но оно там долго и не держится! Наверное с советских времён что-то и поменялось,но,наверное в целом и сейчас так! Быть русофобом - это раньше было модно и выгодно,а сейчас - просто ОПАСНО !!! К тому же географическое положение Казахстана - В АККУРАТ между Россией и Китаем для прозападного государства - ХУЖЕ И НЕ ПРИДУМАЕШЬ !!! Русофобия именно для целостности казахского государства - вообще СМЕРТЬ - ведь есть в Казахстане чисто русские районы,а,может и нерусское,но РУССКОЯЗЫЧНОЕ неказахское население &quot;РАСПЫЛЕНО&quot; по всей стране! А ведь тогда ещё силы ОДКБ оттуда не успели уйти - уже какая-то мутноватость руководства Казахстана появилась! Я считаю,что проводить в Казахстане русофобскую политику - ПЛЕВАТЬ ПРОТИВ ВЕТРА !!!
Ответить
5 час.
Ксюша Кирьязис
Против России Казахстан конечно не попрет, кишка тонка. Но, подзуживаемы Турцией, он может двинуть лыжи в сторону других ближайших соседей, учитывая высокомерное отношение к остальным национальностям Среднеазиатских республик.
Ответить
2 час.
саша дмитренко
под  сахарой  огромное  море  пресной  воды! и у  них  наверняка  есть,,,
Ответить
29 мин.

Картина дня

наверх