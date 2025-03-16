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Трагедия в тундре: двое детей погибли от холода на Ямале

Трагедия в тундре: двое детей погибли от холода на Ямале

В Ямало-Ненецком округе двое детей погибли от переохлаждения в Новопортовской тундре. Следственный комитет возбудил дело по факту их смерти.

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