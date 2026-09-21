Зачем так стебаться над самими собой??? Что это за "Е-баночка", "Е-баллы", "Підрозділ" и "Підозра"?

Нет, я, конечно, всё понимаю: становление новой "нации" из слепленной в 20-м веке УССР идет непросто.
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