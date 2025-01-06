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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ванкувер» изучает варианты на предмет обменов Петтерссона и Джей Ти Миллера

Об этом сообщил Эллиотт Фридман. «Кэнакс» изучают рынок применительно к обоим хоккеистам. Нужно быть ко всем вариантам развития событий.

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