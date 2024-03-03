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0:0 «Зенита» и «Спартака», приключения Абаскаля, скандалы в матче «Реала», дубль Месси и 2+2 от Суареса, Ферстаппен выиграл в Бахрейне, Кузнецов на драфте отказов и другие новости

0:0 «Зенита» и «Спартака», приключения Абаскаля, скандалы в матче «Реала», дубль Месси и 2+2 от Суареса, Ферстаппен выиграл в Бахрейне, Кузнецов на драфте отказов и другие новости

1. В главном матче дня между «Зенитом» и «Спартаком» самым интересным стали приключения Абаскаля: дисквалифицированный Гильермо дал команде установку и улетел обратно в Москву – смотреть игру на базе.

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Комментарии
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Виктор Илюшин
Ничья &quot;Спартака&quot; с &quot;Зенитом&quot; да еще на его поле, неплохое начало сезона для красно-белых👌
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16 час.
КУАТ
А то тут некоторые уже пускали слюни в своих влажных мечтах.
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12 час.

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