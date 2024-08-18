Скандал в фармацевтической отрасли: индийское лекарство от Джодас Экспоим оказалось в центре разбирательства в России

Российский рынок лекарств всколыхнул конфликт вокруг антибиотика "Биапенем". Как стало известно "Известиям", индийский производитель "Копран Ризерч" обвинил конкурирующую компанию "Джодас Экспоим" в незаконной регистрации препарата в России.
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