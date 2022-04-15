Сотрудниками полиции в Приморском крае выявлен факт распространения ложной информации об использовании ВС РФ

В Уссурийске полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в одном из популярных мессенджеров пользователь разместил видеоматериал, содержащий заведомо ложную информацию, направленную на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности.