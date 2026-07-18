День металлурга в 2026 году. Какого числа российские металлурги отмечают профессиональный праздник?

Уже более 60 лет в России каждый год отмечают День металлурга. Этот праздник посвящен всем, кто трудится на предприятиях тяжелой промышленности: горнякам, доменщикам, литейщикам, сталеварам, плавильщикам и другим специалистам.
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