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День металлурга в 2026 году. Какого числа российские металлурги отмечают профессиональный праздник?

День металлурга в 2026 году. Какого числа российские металлурги отмечают профессиональный праздник?

Уже более 60 лет в России каждый год отмечают День металлурга. Этот праздник посвящен всем, кто трудится на предприятиях тяжелой промышленности: горнякам, доменщикам, литейщикам, сталеварам, плавильщикам и другим специалистам.

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