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Сергей Юран: «Когда в топы РПЛ приезжают иностранцы, которых знать не знаешь, – это неуважение к российским специалистам. У нас тренерская школа как была с советских времен, так и осталась»

Главный тренер « Урала » Сергей Юран высказался об иностранных тренерах в чемпионате России. – Почему иностранные тренеры получают в РПЛ преференции перед своими? – Для меня это загадка до сих пор.

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