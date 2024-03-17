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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Чикаго» обменял квотербека Джастина Филдса в «Питтсбург»

Квотербек «Чикаго Беарс» Джастин Филдс был обменян в «Питтсбург Стилерс» за условное право выбора в 4-м раунде драфта–2025.

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