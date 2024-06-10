Российская компания может начать серийный выпуск водородных судов уже в 2024 году

Водный транспорт должен быть максимально экологичным и автономным. Разработчики из отечественной компании Sitronics, понимая это, планируют организовать серийный выпуск кораблей, использующих вместо дизтоплива экологически чистый водород.
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