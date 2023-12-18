«Чувствительная и существенная потеря». Гомельский — о смерти Родионова

Владимир Гомельский высказался о смерти президента «Автодора». Заслуженный тренер РСФСР, а ныне самый популярный баскетбольный комментатор России Владимир Гомельский поделился мыслями о смерти президента «Автодора» Владимира Родионова.
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