Туристический налог в Амстердаме станет самым высоким в Евросоюзе

В следующем году мэрия Амстердама планирует поднять туристический налог до 12,5% от стоимости номера в отеле, что сделает данные сборы самыми высокими среди стран Евросоюза и четвертыми по величине в мире.
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