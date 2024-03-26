«Смешанный национальный состав дивизий создаёт огромные трудности» Солдаты вермахта и литовские полицейские со свитком Торы на фоне горящей синагоги… 1941 год Возрождение «великодержавного русского шовинизма» В 1937–1938 гг.
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