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«Смешанный национальный состав дивизий создаёт огромные трудности»

«Смешанный национальный состав дивизий создаёт огромные трудности»

«Смешанный национальный состав дивизий создаёт огромные трудности» Солдаты вермахта и литовские полицейские со свитком Торы на фоне горящей синагоги… 1941 год Возрождение «великодержавного русского шовинизма» В 1937–1938 гг.

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