Немецкое расследование подрыва газопроводов «Северный поток» может не привести к установлению всех организаторов и заказчиков диверсии, заявил доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов в беседе с «Росбалтом».
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