Анастасия Ракова: служба занятости помогла 3 тысячам москвичей с инвалидностью найти работу

Соискателям с инвалидностью в агрегированной базе службы занятости столицы доступно около 26 тыс. вакансий На официальном сайте мэрии Москвы сообщили, что с начала 2021 года специалисты службы занятости населения помогли найти работу почти 3 тыс.
Соискателям с инвалидностью в агрегированной базе службы занятости столицы доступно около 26 тыс. вакансий На официальном сайте мэрии Москвы сообщили, что с начала 2021 года специалисты службы занятости населения помогли найти работу почти 3 тыс.
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