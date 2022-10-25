МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Анастасия Ракова: служба занятости помогла 3 тысячам москвичей с инвалидностью найти работу

Анастасия Ракова: служба занятости помогла 3 тысячам москвичей с инвалидностью найти работу

Соискателям с инвалидностью в агрегированной базе службы занятости столицы доступно около 26 тыс. вакансий  На официальном сайте мэрии Москвы сообщили, что с начала 2021 года специалисты службы занятости населения помогли найти работу почти 3 тыс.

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