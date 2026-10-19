Певец Стас Костюшкин перед началом концерта "День рождения МУЗ-ТВ. 30 лет" в Москве, 16 октября 2026 год © Екатерина Чеснокова/РИА НовостиПевец Стас Костюшкин на «Дне Рождения МУЗ-ТВ.