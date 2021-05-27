Перечислены профессии, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна

Прививки от коронавируса не могут быть обязательными по российскому законодательству, но ряд профессий, таких как врачи, учителя и соцработники, при наличии соответствующего постановления главного санитарного врача, без вакцинации работать не могут.
Прививки от коронавируса не могут быть обязательными по российскому законодательству, но ряд профессий, таких как врачи, учителя и соцработники, при наличии соответствующего постановления главного санитарного врача, без вакцинации работать не могут.
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