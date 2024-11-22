Путин продолжил «радовать» Запад: мы будем испытывать дальше, запас таких систем у нас имеется

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Комментарии
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Галина Чужая
Эй, там , на Западе!  Вы учтите, что у нас ещё много холодильников и стиральных машин и мы ещё не все чипы  сдали на благо Родины. На вас всех хватит🤣🤣🤣🤣🤣
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