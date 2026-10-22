Ну вот как тут не поверить в наличие "башен", если сначала нас успокаивают Сергей Викторович и Дмитрий Анатольевич, говоря, что "если США предложат то, что нам выгодно то почему нет, но без каких-либо политических уступок с нашей стороны" и что "отношения между Россией и США испорчены на десятилетия вперёд".