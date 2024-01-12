Пригородные поезда черноморского побережья перевезли за новогодние праздники почти 500 тыс. людей

Всего сотрудники Северо-Кавказской железной дороги обслужили 2,14 млн пассажиров.В период с 25 декабря по 10 января 2,14 млн граждан воспользовались услугами поездов дальнего и пригородного следования в южных регионах.
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