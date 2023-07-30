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«Англичане неслись, как носороги». Президент 2Drots Некит о том, как ему разбили голову на Евро-2016

«Мы сидели с Женьком (Евгений Бабенко, второй президент 2Drots – Sports.ru) в кафе, был просто очередной день.

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