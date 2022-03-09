Бензема вышел на 3-е место в списке бомбардиров «Реала» во всех турнирах и на 2-е в ЛЧ

Карим Бензема стал третьим бомбардиром в истории «Реала». Француз оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:1).

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