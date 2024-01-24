Глава СК России запросил доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров в Кемеровской области, в результате чего пострадал ребенок

В средствах массовой информации сообщалось, что на остановке общественного транспорта в поселке Пионер Кемеровской области школьника зажало дверями автобуса, при открытии которых во время движения транспортного средства ребенок выпал из салона на улицу.
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