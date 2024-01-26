Комментатор Губерниев: против любого игрока Медведев способен победить

Комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев после победы российского теннисиста Даниила Медведева над представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) заявил, что россиянин находится в самом расцвете теннисных сил.
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