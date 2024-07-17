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От немцев скрывают правду: Захарова о ситуации с цензурой в Германии

От немцев скрывают правду: Захарова о ситуации с цензурой в Германии

Мария Захарова рассказала, как от немцев скрыли правду из её интервью в журнале. Дипломат отметила, что власти Германии закрыли целый журнал, в котором она озвучила неприятные Берлину факты.

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