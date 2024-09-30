Какие 5 знаков зодиака ощутят перемены в финансах из-за затмения в Весах 2 октября Алёна Юрьева 2 октября 2024 года произойдут два значительных астрологических события — Солнечное затмение и новолуние в Весах.
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