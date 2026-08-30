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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Знай наших 💪🔥🏈 В Казани проходит II Всероссийская Спартакиада народов России по регби-7. Женскую сборную Волгоградской области в играх представляет уроженка Новоаннинского Оксана Павлова Гордимся нашей землячкой! 💪 ОТМЕТИМ Спартакиаду народов России принимают семь регионов страны: Свердловская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Калининградская область, Омская область, Самарская область и Челябинская область.

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