Ракета влетела в толпу из более 100 боевиков ВСУ: в Минобороны Украины начата проверка (ФОТО, ВИДЕО)

Русская весна
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Русская весна

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На Украине продолжается истерика от «поздравления с днём артиллериста», когда командование 128-й бригады ВСУ собрало личный состав для построения и поздравлений с днем артиллериста, который теперь на Украине отмечается 3 ноября.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Проверка умеРова- сосчитать скоко, скоко! Идиоты! Бравый солдат Швейк отдыхает!
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2 д.
Андрей Stan
Ну и тупые же хохлоВОЯКИ?!... ))) Это было поздравление от русского командования.... ))) Надеюсь там было ОЧЕНЬ много получивших сие поздравление... )))
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2 д.
НК
НС Крокодилов
ну так это ж хорошо!  Давайте поздравлять их почаще , для этого особых поводов и не нужно. Как говорится: &quot;праздник,который всегда с тобой&quot;🤣🤣🤣
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1 д.

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