На Украине продолжается истерика от «поздравления с днём артиллериста», когда командование 128-й бригады ВСУ собрало личный состав для построения и поздравлений с днем артиллериста, который теперь на Украине отмечается 3 ноября.
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