Ракета влетела в толпу из более 100 боевиков ВСУ: в Минобороны Украины начата проверка (ФОТО, ВИДЕО)

Ну и тупые же хохлоВОЯКИ?!... ))) Это было поздравление от русского командования.... ))) Надеюсь там было ОЧЕНЬ много получивших сие поздравление... )))

НК

НС Крокодилов

ну так это ж хорошо! Давайте поздравлять их почаще , для этого особых поводов и не нужно. Как говорится: "праздник,который всегда с тобой"🤣🤣🤣