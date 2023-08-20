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Генетики создали «вакцину» против алкогольной зависимости

Генетики создали «вакцину» против алкогольной зависимости

Ученые разработали новый метод лечения алкогольной зависимости. Он основан на генной терапии с использованием безопасного вируса-переносчика.

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